Головні правила смачного, повітряного і м’якого бісквіта

Для вас ми підготували основні правила, які допоможуть вам досягнути бажаного результату. Ці правила допоможуть вам отримати легкий та повітряний корж.







В обов’язковому порядку, необхідно пам’ятати про 3 основні правила.

Використовувати лише просіяне борошно.

Не відкривайте духовку під час випікання.

Масло використовувати тільки для змащення дна, краї не змащувати.

Крім того, потрібно правильно підбирати кількість цукру, борошна та яєць (25-25-50). Наприклад, використовуючи 5 яєць, необхідно додати 125 г цукру і борошна.







Білок і жовток

Запам’ятайте, що на 5 жовтків, додається тільки 3 білки. Якщо білків забагато, тісто може стати гумовим. Час збивання не повинен перевищувати 7 хвилин.

Необхідна температура

Обирайте ту температуру, яка підходить для вашої духовки.







Використання крохмалю

Крохмаль зробить тісто пухким та не перетворить його на гуму. Замість 1/3 борошна додавайте крохмаль. Кукурудзяний використовують для щільності, а картопляний — для розсипчастості.

Борошно

Борошно можна обирати за бажанням.







Чи потрібно прогрівати яйця?

Тісто буде більш пухке, якщо яйця довести до кімнатної температури.

Використання какао

Какао також потрібно вміти правильно використовувати. Пам’ятайте, що його кількість не повинна перевищувати 50 % від кількості борошна.

Розпушувач або сода

Соду варто використовувати, коли присутні кисломолочні інгредієнти. Зазвичай, для тіста одного розпушувача достатньо.







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