Швидкий пиріг з яйцями і цибулею: щоразу незрівнянним виходить







Інгредієнти для тіста:

4 яйця

7 ст.л. борошна

1/3 ч.л. соди

200 г сметани

1 ст.л. майонезу

сіль





Інгредієнти для начинки:

6 варених яєць

великий пучок зеленої цибулі

сіль

Приготування:

Спочатку приготуй тісто: збий з дрібкою солі 4 яйця, додай майонез і сметану. Всип борошно, змішане з содою.

Цибулю наріж дрібно, варені яйця – середніми кубиками, перемішати начинку і злегка посолити.

Форму для випічки змасти маслом, вилий в неї половину тіста, потім виклади начинку і залий її тістом, що залишилося.

Випікати пиріг до зарум’янювання при 200 ° С. Готовність перевір зубочисткою.

Пишний, рум’яний, яскравий, як шматочок сонечка: швидше подавай до столу цю красу!

А з мультиваркою завдання спрощується ще більше: установіть режим «Випічка» і таймер на 50 хвилин. За 5-7 хвилин до закінчення переверни пиріг, щоб верх також зарум’яниться.

Смачного!



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