Швидкий пиріг з яйцями і цибулею: щоразу незрівнянним виходить
Інгредієнти для тіста:
- 4 яйця
- 7 ст.л. борошна
- 1/3 ч.л. соди
- 200 г сметани
- 1 ст.л. майонезу
- сіль
Інгредієнти для начинки:
- 6 варених яєць
- великий пучок зеленої цибулі
- сіль
Приготування:
Спочатку приготуй тісто: збий з дрібкою солі 4 яйця, додай майонез і сметану. Всип борошно, змішане з содою.
Цибулю наріж дрібно, варені яйця – середніми кубиками, перемішати начинку і злегка посолити.
Форму для випічки змасти маслом, вилий в неї половину тіста, потім виклади начинку і залий її тістом, що залишилося.
Випікати пиріг до зарум’янювання при 200 ° С. Готовність перевір зубочисткою.
Пишний, рум’яний, яскравий, як шматочок сонечка: швидше подавай до столу цю красу!
А з мультиваркою завдання спрощується ще більше: установіть режим «Випічка» і таймер на 50 хвилин. За 5-7 хвилин до закінчення переверни пиріг, щоб верх також зарум’яниться.
Смачного!
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